Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева своим скандалом сильно задела певца MELOVINа, которого часто спрашивают об общении с женщиной.

Как известно, Илона Гвоздева в этом сезоне шоу не участвовала, но решила отличиться и оскандалилась из-за своей критики каждого номера всех участников. Причем с певцом Меловиным Илона спорила больше всего, а также оскорбляла его партнершу – молодую танцовщицу Елизавету Русину.

«Ты знал о высказываниях Илонки, когда танцевал с ней?» - спрашивает один из поклонников певца.

Молодой человек ответил: «К сожалению, нет. Иначе бы просто заблочил бы сразу, как она меня. После эфира!» - после ответа мужчина рассмеялся.

Причем до этого Гвоздева обрадовалась, когда молодой певец покинул проект. С ним она скандалила давно, принижая пару и заявляя, что партнерша артиста не умеет танцевать.

«Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг!!! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала. 🙏» - высказалась Гвоздева.

До ухода певца с шоу, Гвоздева станцевала с ним и его партнершей третьей на одном из эфиров, однако ее взаимодействие с парой закончилось еще большим скандалом, по итогам которого обе стороны обвинили друг друга в непрофессионализме.

Напомним, Гвоздева рассказала о горьком опыте работы с Melovin и его партнершей.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева пожаловалась украинцам на семейные проблемы.

Также Politeka писала, что скандал на "Танцях з зірками", Melovin получил новую порцию критики от Гвоздевой.