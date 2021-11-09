Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева после скандальных высказываний в адрес ЛГБТ-сообщества и конфликта с Melovin’ом на «Танцях з зірками» порассуждала на тему культуры.

Как пишет Politeka.net, хореограф после многочисленных скандалов поделилась в своем Инстаграм постом на нейтральную тему. В нем Гвоздева решила рассказать, о своем понимании зарождения культуры.

«Сердце, воображение и разум - вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой! Основа всякой культуры прежде всего - в самом человеке», - написала танцовщица.

Эти слова Илона сопроводила собственным фото. На нем танцовщица играла на фортепиано, полностью сосредоточившись на инструменте. Знаменитость выглядела очень умиротворенной.

Стоит отметить, что в последнее время в жизни Гвоздевой явно не наблюдалось затишья и умиротворения. Сначала танцовщица попала в скандал из-за своих агрессивных высказываний в адрес певца Melovin’а и хореографа Лизы Русиной, которые выступали вместе на «Танцях». Впоследствии Гвоздева сама выступила с ними на паркете, однако после этого продолжила оскорблять пару и радовалась их вылету с проекта.

А в недавнем интервью Гвоздевой припомнили ее скандальные слова об ЛГБТ-сообществе, представителей которого она ранее назвала «психически нездоровыми» людьми.

Напомним, Илона Гвоздева поквиталась с Melovin'ом после совместного танца.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева после скандала с ЛГБТ решила "выйти за границы дозволенного.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева после всех скандалов и откровений решила расслабиться.