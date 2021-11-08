Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая уже не раз оскандалилась на проекте "Танці з зірками", решила похвастаться "дикими" танцами с подругой во время тренировки.

К Илоне Гвоздевой относятся довольно неоднозначно после ее скандального поведения с молодым певцом и дерзких оскорблений в адрес партнерши Меловина. Причем не постеснялась хореограф сплясать на фон ухода с шоу Миловина и высказаться о том, как она рада.

Теперь, после обрушившейся критики, она избегает всех тем о танцах, но обращает внимание на свою деятельность и хвастается фигурой на тренировках вместе с коллегой. Недавно Гвоздева станцевала танец довольно непривычный для себя, чем удивила публику.

«Сегодня мать вышла за границы дозволенного. Разрешила быть себе дерзкой штучкой и это было очень круто. Даже муж заметил!» - похвасталась эмоциями Гвоздева после того, как исполнила довольно провокационный танец и покрутила формами перед зеркалом.

Отметим, мы также писали, что Гвоздева в новом сезоне "Танців з зірками" начала активно комментировать выступления других участников. Под критику попадал и певец MELOVIN, который на фестивале Atlas Weekend признался, что любит как женщин, так и мужчин. В интервью Наталье Влащенко Гвоздева также назвала представителей ЛГБТ-сообщества "психически нездоровыми" людьми.

После этого Илону жестко раскритиковали в сети, комментируя ее высказывание. Критика не угасала, поэтому Гвоздева решила извинится перед людьми нетрадиционной ориентации, хотя и подчеркнула, что в ее семье такое не приветствуется.

Напомним, Илона Гвоздева после скандальных откровений заговорила о потере работы

А еще Politeka писала, что Гвоздева после нового конфликта жестко прошлась по тем, кому она не нравится

Также Politeka сообщала, что на Гвоздеву из "Танців з зірками" обрушилась волна негатива из-за высказывания об ориентации, она не смолчала