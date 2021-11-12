Популярна хореограф Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників новинами, виявилося вона спробувала себе в ролі телеведучої.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно оскандалилася своїми висловлюваннями про людей з нетрадиційною орієнтацією, здивувала шанувальників новим амплуа. Виявилося, хореограф спробувала себе в ролі ведучої в прямому ефірі.

У своєму Instagram Ілона виклала яскраві кадри з телевізійної студії, на яких позує разом зі своїми співведучими, які допомагали їй під час ефіру. За словами танцівниці, у неї був сильний стрес, але все пройшло відмінно.

"З дебютом мене. Сьогодні у мене була чудова можливість побути в прямому ефірі в ролі ведучої ранкового шоу на каналі @live.media.tv. я так переживала нічого не забути, зайвого не сказати, не ееекати, не гггиииикати, що іноді мені здавалося У мене аж око смикався від стресу", - поділилася Гвоздьова.

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