Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая совсем недавно поскандалила с певцом на проекте "Танці з зірками", неожиданно решила прислушаться к критикам.

Как пишет Politeka.net, об этом танцовщица рассказала в новых сторис на своей странице в Инстаграм.

«Я всегда стараюсь прислушиваться к вашим советам и положительной критике. И с сегодняшнего дня я решила заняться техникой речи, работать над собой, над произношением, над правильностью произношения, и сегодня провела первое занятие, - призналась хореограф.

Также Гвоздева поделилась впечатлениями от первого занятия.

«Это безумно увлекательно и сложно одновременно. Оказывается, я там и неправильно дышу, напрягаю шею, не туда тяну тональности, звуки, гласные согласные. Короче, это очень интересно, познавательно», - сказала она.

Напомним, недавно Илона Гвоздева удивила скандальным поведением относительно певца Меловина и дерзкими замечаниями в адрес его партнерши на проекте "Танці з зірками".

Напомним, Илона Гвоздева после скандальных откровений заговорила о потере работы

А еще Politeka писала, что Гвоздева после нового конфликта жестко прошлась по тем, кому она не нравится

Также Politeka сообщала, что на Гвоздеву из "Танців з зірками" обрушилась волна негатива из-за высказывания об ориентации, она не смолчала