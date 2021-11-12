Популярная хореограф Илона Гвоздева удивила поклонников новостями, оказалось она попробовала себя в роли телеведущей.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно оскандалилась своими высказываниями о людях с нетрадиционной ориентацией, удивила поклонников новым амплуа. Оказалось, хореограф попробовала себя в роли ведущей в прямом эфире.
В своем Instagram Илона выложила яркие кадры из телевизионной студии, на которых позирует вместе со своими соведущими, которые помогали ей во время эфира. По словам танцовщицы, у нее был сильный стресс, но все прошло отлично.
"С дебютом меня. Сегодня у меня была замечательная возможность побыть в прямом эфире в роли ведущей утреннего шоу на канале @live.media.tv. Я так переживала ничего не забыть, лишнего не сказать, не эээкатьь, не гггыыыыкать, что иногда мне казалось у меня аж глаз дергался от стресса", - поделилась Гвоздева.
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