Популярная хореограф Илона Гвоздева удивила поклонников новостями, оказалось она попробовала себя в роли телеведущей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно оскандалилась своими высказываниями о людях с нетрадиционной ориентацией, удивила поклонников новым амплуа. Оказалось, хореограф попробовала себя в роли ведущей в прямом эфире.

В своем Instagram Илона выложила яркие кадры из телевизионной студии, на которых позирует вместе со своими соведущими, которые помогали ей во время эфира. По словам танцовщицы, у нее был сильный стресс, но все прошло отлично.

"С дебютом меня. Сегодня у меня была замечательная возможность побыть в прямом эфире в роли ведущей утреннего шоу на канале @live.media.tv. Я так переживала ничего не забыть, лишнего не сказать, не эээкатьь, не гггыыыыкать, что иногда мне казалось у меня аж глаз дергался от стресса", - поделилась Гвоздева.

Напомним, Строптивая Илона Гвоздева прислушалась к критике и решила измениться: "Это безумно сложно…".

Как сообщала Politeka, Гвоздева в белье показала на честных кадрах, чем расплачивается за материнство: "Растянутая кожа, отсутствие пресса и...".

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева после скандалов с Melovin’ом и ЛГБТ вдруг заговорила о культуре: "Основа в...".