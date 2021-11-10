Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая совсем недавно поскандалила с певцом на проекте "Танці з зірками", решила честно высказаться о собственных недостатках во время новой съемки.

Как известно, хореограф ранее участвовала в проекте, но в этом сезоне ее не позвали быть партнершей одной из звезд, поэтому Гвоздева решила уделить время больше себе и семье, а также проектам, в которых участвует уже давно.

Не забывает Илона и о себе, о чем не боится рассказать в сети. В этот раз танцовщица заговорила о комплексах и показала фигуру: «Признаюсь честно, после вторых родов я комплексовала относительно своей фигуры, особенно из-за своего живота. Ведь для танцовщицы, имея всю жизнь супер-классный пресс и плоский живот – это был стресс смотреть на себя в зеркало и видеть растянутый живот, отсутствие пресса и выпуклый пупок и далее, но…

Но в одно прекрасное утро я проснулась и посмотрела на себя в зеркало, и приняла с любовью себя и свое тело. Да, я действительно мама двоих детей и с физиологической точки зрения это нереально, чтоб я осталась прежней, как до родов. Я дала жизнь своим детям. А мой живот обязательно придет в норму», - высказалась хореограф.

Отметим, сейчас к Илоне Гвоздевой относятся довольно неоднозначно после ее скандального поведения с молодым певцом и дерзких оскорблений в адрес партнерши Меловина. Причем не постеснялась хореограф сплясать на фон ухода с шоу Миловина и высказаться о том, как она рада.

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