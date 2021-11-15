Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая отличилась скандальным поведением на проекте "Танці з зірками" и заявлениями об ЛГБТ, рассказала, чем балует мужа.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала фото возле вертолета, на котором они с мужем выглядели очень счастливыми.
«Когда в отношениях людей наступает осенняя хандра, нужно срочно создать условия, в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова заблестят от счастья и улыбка засияет на лице», - отметила Гвоздева.
По словам артистки, она заказала полет на вертолете, зная, что он боится летать. Артистка решила, что адреналин и тестостерон положительно отразятся на ее муже. Она добавила, что этот день точно запомнится надолго.
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В комментариях звезде оставили массу отзывов.
«Молодец», «Класс», «Так важно радовать друг друга и исполнять мечты», «Это прекрасно, что Вы, Илона, делаете приятные сюрпризы мужу, но и он пусть радует Вас», - пишут пользователи сети.
Отметим, что недавно артистка попала в громкий скандал. Она конфликтовала с Константином Бочаровым (MELOVIN), а также нелестно высказалась о представителях ЛГБТ. По словам Гвоздевой, это психически нездоровые люди. Добавим, что после волны хейта в социальных сетях от своих слов Илона не отказалась.
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