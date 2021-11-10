Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка зовсім недавно поскандалила зі співаком на проекті "Танці з зірками", вирішила чесно висловитися про власні недоліки під час нової зйомки.
Як відомо, хореограф раніше брала участь в проекті, але в цьому сезоні її не покликали бути партнеркою однієї із зірок, тому Гвоздьова вирішила приділити час більше собі і родині, а також проектам, в яких бере участь вже давно.
Не забуває Ілона і про себе, про що не боїться розповісти в мережі. Цього разу танцівниця заговорила про комплекси і показала фігуру: «зізнаюся чесно, після других пологів я комплексувала щодо своєї фігури, особливо через свого живота. Адже для танцівниці, маючи все життя супер-класний прес і плоский живіт - це був стрес дивитися на себе в дзеркало і бачити розтягнутий живіт, відсутність прес і опуклий пупок і далі, але…
Але в один прекрасний ранок я прокинулася і подивилася на себе в дзеркало, і прийняла з любов'ю себе і своє тіло. Так, я дійсно мама двох дітей і з фізіологічної точки зору це нереально, щоб я залишилася колишньою, як до пологів. Я дала життя своїм дітям. А мій живіт обов'язково прийде в норму", - висловилася хореограф.
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Відзначимо, зараз до Ілони Гвоздьової ставляться досить неоднозначно після її скандальної поведінки з молодим співаком і зухвалих образ на адресу партнерки Меловіна. Причому не посоромилася хореографувати на тлі відходу з шоу Міловіна і висловитися про те, як вона рада.
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А ще Politeka писала, що Гвоздьова після нового конфлікту жорстко пройшлася по тих, кому вона не подобається
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