Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка зовсім недавно поскандалила зі співаком на проекті "Танці з зірками", вирішила чесно висловитися про власні недоліки під час нової зйомки.

Як відомо, хореограф раніше брала участь в проекті, але в цьому сезоні її не покликали бути партнеркою однієї із зірок, тому Гвоздьова вирішила приділити час більше собі і родині, а також проектам, в яких бере участь вже давно.

Не забуває Ілона і про себе, про що не боїться розповісти в мережі. Цього разу танцівниця заговорила про комплекси і показала фігуру: «зізнаюся чесно, після других пологів я комплексувала щодо своєї фігури, особливо через свого живота. Адже для танцівниці, маючи все життя супер-класний прес і плоский живіт - це був стрес дивитися на себе в дзеркало і бачити розтягнутий живіт, відсутність прес і опуклий пупок і далі, але…

Але в один прекрасний ранок я прокинулася і подивилася на себе в дзеркало, і прийняла з любов'ю себе і своє тіло. Так, я дійсно мама двох дітей і з фізіологічної точки зору це нереально, щоб я залишилася колишньою, як до пологів. Я дала життя своїм дітям. А мій живіт обов'язково прийде в норму", - висловилася хореограф.

Відзначимо, зараз до Ілони Гвоздьової ставляться досить неоднозначно після її скандальної поведінки з молодим співаком і зухвалих образ на адресу партнерки Меловіна. Причому не посоромилася хореографувати на тлі відходу з шоу Міловіна і висловитися про те, як вона рада.

Нагадавши, Ілона Гвоздьова після скандальних одкровень заговорила про втрату роботи

А ще Politeka писала, що Гвоздьова після нового конфлікту жорстко пройшлася по тих, кому вона не подобається

Також Politeka повідомляла, що на Гвоздьову з "Танців з зірками" обрушилася хвиля негативу через висловлювання про орієнтацію, вона не змовчала