Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катя Репяхова, яка народила йому сина Михайла, заінтригувала кадрами УЗД.

Як передає Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова є дружиною відомого 55-річного артиста Віктора Павлика. Як відомо, пара оформила шлюб в 2020 році, а 15 червня у них народився син - Михайло.

Сьогодні, 15 листопада хлопчикові виповнилося рівно п'ять місяців. З цього приводу Катерина показала добірку кадрів від того часу, коли ще була вагітною, до того, який Міша зараз.

"Мішеньке 5 місяців❤ 5 місяців абсолютного щастя і любові. Немає таких слів, які могли б описати, що я відчуваю, ставши мамою», - написала вона.

На відео звучить пісня, яку Віктор Павлік написав спеціально для маленького сина.

"Татова копія! 😍 Хороший малюк", "Татова копія! 😍 Хороший малюк", "ви дуже мила сім'я", "дуже красива пісня. Аж мурашки пішли", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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