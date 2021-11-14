Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Катя Репяхова, которая родила ему сына Михаила, показала себя в родном городе.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз жена Виктора Павлика опубликовала новое фото. На кадре Катя Репяхова стоит около роскошного автомобиля в зимнем наряде. Она оставила своего 5-месячного сына Михаила на Виктора Павлика и укатила в свой родной город - Днепр.

"Милый мой город



Люблю. И так горжусь, что приезжая, каждый раз ты все больше растёшь и развиваешься.



Мой любимый и родной Днепр, до скорых встреч!", выразила эмоции Катя Репяхова.

Поклонники оставили ей несколько комментариев под фото: "Город покоряет сердца", "Вы такая умница😍восхищаюсь вашей мудростью и жизненной позиции", "Уверенная, самодостаточная, целеустремленная, милая и нежная".

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