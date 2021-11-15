Молодая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Катя Репяхова, которая родила ему сына Михаила, заинтриговала кадрами УЗИ.

Как передает Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова является женой известного 55-летнего артиста Виктора Павлика. Как известно, пара оформила брак в 2020 году, а 15 июня у них родился сын - Михаил.

Сегодня, 15 ноября мальчику исполнилось ровно пять месяцев. По этому поводу Екатерина показала подборку кадров от того времени, когда еще была беременной, до того, какой Миша сейчас.

«Мишеньке 5 месяцев❤ 5 месяцев абсолютного счастья и любви. Нет таких слов, которые могли бы описать, что я испытываю, став мамой», - написала она.

На видео звучит песня, которую Виктор Павлик написал специально для маленького сына.

«Папина копия! 😍 Хороший малыш», «Папина копия! 😍 Хороший малыш», «Вы очень милая семья», "Очень красивая песня. Аж мурашки пошли", - пишут в комментариях пользователи Сети.

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