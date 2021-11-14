55-летний украинский певец Виктор Павлик иакову молодая жена Екатерина Репяхова в 2021 году родила сына, похвастался нежным кадром с малышом

Как пишет Politeka.net артист опубликовал фото на своей странице в Инстаграм.

" Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата", - подписал певец кадр строчками своей песни.

Фото растрогало пользователей сети.

"Какие вы милые. Счастья и здоровья вам и вашей семье», - пишут в комментариях.

Однако. Не обошлось и без замечаний хейтеров.

"Мда, я поражаюсь, а свою женщину бывшую вам не жалко нет? Всю жизнь был бабником, смешно то что у таких людей еще и потом все хорошо складывается.... кошмар, сочувствую вашим бывшим женщинам, моральное дно всю жизнь по женщинам бегать, в итоге еще и на малолетке женился... печально», - написали в комментариях.

Как известно, Репяхова стала четвертой женой артиста. Третьей женой артиста была Лариса Созаева. Их с певцом сын умер от онкологического заболевания.

Напомним, Репяхова рассказала о судьбоносной встрече с еще женатым Виктором Павликом

Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика рассказала о трудностях отдыха с младенцем

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика после проблем с сыном сделала заявление