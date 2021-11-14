55-летний украинский певец Виктор Павлик иакову молодая жена Екатерина Репяхова в 2021 году родила сына, похвастался нежным кадром с малышом
Как пишет Politeka.net артист опубликовал фото на своей странице в Инстаграм.
" Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата", - подписал певец кадр строчками своей песни.
Фото растрогало пользователей сети.
"Какие вы милые. Счастья и здоровья вам и вашей семье», - пишут в комментариях.
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Однако. Не обошлось и без замечаний хейтеров.
"Мда, я поражаюсь, а свою женщину бывшую вам не жалко нет? Всю жизнь был бабником, смешно то что у таких людей еще и потом все хорошо складывается.... кошмар, сочувствую вашим бывшим женщинам, моральное дно всю жизнь по женщинам бегать, в итоге еще и на малолетке женился... печально», - написали в комментариях.
Как известно, Репяхова стала четвертой женой артиста. Третьей женой артиста была Лариса Созаева. Их с певцом сын умер от онкологического заболевания.
Напомним, Репяхова рассказала о судьбоносной встрече с еще женатым Виктором Павликом
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