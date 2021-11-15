Вікторія Смеюха, яка разом зі Славою Камінською виступала в групі "НеАнгели" показала подарунок, який їй піднесли шанувальники.

Як повідомляє Politeka.net, Вікторія Смеюха, яка 15 років разом зі Славою Камінською виступала в групі "НеАнгели", після розпаду колективу почала сольну кар'єру. А нещодавно в своєму Instagram зірка показала епічне відео, на якому вирішила остаточно попрощатися зі своїм минулим в "НеАнгелах" і зі своєю колегою Камінською.

На кадрах видно, що Віка сидить в ресторані, коли офіціант підносить їй величезний красивий торт з портретом слави. Співачка розповіла, що такий сюрприз їй піднесли шанувальники, так що тут же почали поїдати солодкий презент. У ролику видно, що Смеюха влаштувала "різанину", відрізаючи шматок торта з головою Камінською.

"Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки не в силах відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле і виїжджати за рахунок інших", - підписала публікацію Віка.

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