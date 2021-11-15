Виктория Смеюха, которая вместе со Славой Каминской выступала в группе "НеАнгелы" показала подарок, который ей преподнесли поклонники.

Как сообщает Politeka.net, Виктория Смеюха, которая 15 лет вместе со Славой Каминской выступала в группе "НеАнгелы", после распада коллектива начала сольную карьеру. А недавно в своем Instagram звезда показала эпичное видео, на котором решила окончательно попрощаться со своим прошлым в "НеАнгелах" и со своей коллегой Каминской.

На кадрах видно, что Вика сидит в ресторане, когда официант преподносит ей огромный красивый торт с портретом Славы. Певица рассказала, что такой сюрприз ей преподнесли поклонники, так что тут же принялись поедать сладкий презент. В ролике видно, что Смеюха устроила "поножовщину", отрезая кусок торта с головой Каминской.

"От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", - подписала публикацию Вика.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" в микро-топе разлеглась на столе перед Клопотенко и MELOVIN: "Все круче и круче".

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