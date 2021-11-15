Відомий український шоумен і суддя шоу" Україна має талант " Сергій Притула звернувся за порадою у своєму новому пості на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, 40-річний шоумен і гуморист Сергій Притула, якого запросили стали суддею нового сезону проекту "Україна має талант", багатьом відомий, як ведучий розважального шоу "Хто зверху?", в якому знімається вже 10 сезонів поспіль.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram вона показав Селфі, зроблене в столиці Боснії і Герцеговини місті Сараєво.

"Ну і? Що порадите ще тут подивитися, крім місця пов'язаного з фатальними пострілами, з яких почалася Перша світова?» - звернувся він до фоловерів.

Як відомо, 28 червня 1914 року в Сараєво вбили ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського престолу, і його дружину герцогиню Софію Гогенберг. Вбивство стало формальним приводом для початку Першої світової війни.

Відзначимо, в коментарях до посту Притула зізнався, що приїхав в Сараєво підтримати збірну України з футболу на вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022.

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