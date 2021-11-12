Известный украинский шоумен и судья шоу "Україна має талант" Сергей Притула расхвалил певца MELOVINа, который согласился на участие в "Кто сверху?", где Притула является ведущим.

Как пишет Politeka.net, 40-летний шоумент и юморист Сергей Притула, которого пригласили стали судьей нового сезона проекта "Україна має талант", уже 10 сезонов подряд является неизменным ведущим развлекательного шоу на "Новом канале" - "Кто сверху?". Притула и мужская команда соревнуются против команды женщин во главе с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

Традиционно перед началом конкурсов капитаны команд представляют участников зрителям. На этот раз на "Кто сверху?" пришел эпатажный исполнитель MELOVIN.

"Кто-то в украинском шоу-бизе может похвастаться заоблачными гонорарами, а кто-то-большим количеством концертов, но никто не может похвастаться такими поклонниками, которые есть у него. Тина Кароль и "Океан Эльзы" кусают себе локти. У них есть сторонники, у них есть фаны, а у него есть меловинаторы. Да, это он – великий и неповторимый MELOVIN", - сказал Притула о певце.

Об участии в шоу "Кто сверху?" исполнитель Костя Бочаров (настоящее имя MELOVINа) рассказал у себя в Instagram.

Ранее Politeka писала, что красавица Лиза под потолком без страховки заставила судью "Україна має талант" Притулу забыть обо всем: "Это же опасно".

Напомним, что "Маша, что скажет Притула?": Ефросинина разозлила украинцев, появившись перед камерами с Лободой.

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