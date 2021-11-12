Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров), який був учасником "Танці з зірками", замінив Катю Осадчу в" Світському житті " і поставив багато цікаво Каті Кухар в інтерв'ю.

Замінюючи телеведучу Катю Осадчу, співак встиг взяти багато цікавих інтерв'ю і навіть здивував своєю поведінкою і жартами під час спілкування з колегами. Здивування, за словами фанатів, було приємним.

Наприклад, з Катериною Кухар у співака склалася ввічлива бесіда про її роботу:

"Знаєш, на самому початку я дійсно вважала, скільки у мене було виступів. Але потім, коли приїхала до Франції і дала сорок концертів Жизель, сорок виступів по «Ромео і Джульєтті»... я якось перестала вже це робити»-висловилася Катерина про свої виступи.

Вона також помітила, що всім подобаються красиві наряди, тому вона завжди радіє, коли доводиться виступати в чомусь новому.

Спілкування артистів оцінили і шанувальники:

"Хороші не тільки костюми, а Катерина і Мел❤️😍 🔥; шикарне Інтерв'ю головні Світські модники ❤ Мел Шикарний ведучий; меловіну так йде роль ведучого. Впорався; вони такі інь-ян з Меловіном, красиві😌; приємно дивитися) так-то краще, а то сирі органи...».

Зазначимо, раніше співак розповів, що зухвалі витівки допомагають йому бути у формі і відчувати себе на позитиві.

Не так давно, ще на шоу "Танці з зірками" Меловін підніс зірковій судді Катерині Кухар червону коробку. Відкривши її, прима-балерина жахнулася-всередині було справжнє серце. Тгда вона оцінила танець співака всього в три бали. Незважаючи на їх баталії і розбіжності, сам артист нещодавно заявив, що балерина йому подобається і вона дуже талановита.

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