Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который был участником "Танці з зірками", заменил Катю Осадчую в "Світському житті" и задал много интересно Кате Кухар в интервью.

Заменяя телеведущую Катю Осадчую, певец успел взять много интересных интервью и даже удивил своим поведением и шутками во время общения с коллегами. Удивление, по словам фанатов, было приятным.

К примеру, с Катериной Кухар у певца сложилась вежливая беседа о ее работе:

«Знаешь, в самом начале я действительно считала, сколько у меня было выступлений. Но потом, когда приехала во Францию и дала сорок концертов Жизель, сорок выступлений по «Ромео и Джульетте»… Я как-то перестала уже это делать» - высказалась Катерина о своих выступлениях.

Она также подметила, что всем нравятся красивые наряды, поэтому она всегда радуется, когда приходится выступать в чем-то новом.

Общение артистов оценили и поклонники:

«Хорошие не только костюмы, а Екатерина и Мел ❤️😍🔥; Шикарное интервью главные светские модники ❤Мел шикарный ведущий; Меловину так идет роль ведущего. Справился; Они такие инь-ян с Мэловином, красивые😌; Приятно смотреть) Так-то лучше, а то сырые органы...».

Отметим, ранее певец рассказал, что дерзкие выходки помогают ему быть в форме и чувствовать себя на позитиве.

Не так давно, еще на шоу "Танці з зірками" Меловин преподнес звездной судье Екатерине Кухар красную коробку. Открыв ее, прима-балерина ужаснулась – внутри было настоящее сердце. Тгда она оценила танец певца всего в три бала. Несмотря на их баталии и разногласия, сам артист недавно заявил, что балерина ему нравится и она очень талантливая.

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