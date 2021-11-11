Український виконавець Melovin (Костянтин Бочаров), який нещодавно покинув шоу «Танці з зірками», похвалився новими досягненнями, порадувавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, нещодавно Melovin випустив спільну пісню з молодою співачкою SOWA. Їх трек, за словами артиста, зумів завоювати серця людей.

"За 6 тижнів наш з @sowa_singer #Таємнийзнак: в ротації на 37 радіостанціях; нас слухають в 136 містах; зарубіжні видання назвали нашу колаборацію саундтреком осені. Перші місця в хіт-парадах французьких радіостанцій! До зустрічі в Парижі?",- підписав фото артист.

У коментарях віддані шанувальники залишили йому масу теплих слів. Підписники буквально пищали від захвату від нової пісні артиста.

"Чарівна пісня. Закохана в неї по вуха, можу слухати на повторі весь день тільки її і кожен раз мурашечки", "Мел, твоя музика це щось неймовірне. Вона окрилює, мотивує, дає віру в себе», «вітаю, це все абсолютно заслужено», «закохана в цю ніжність і печаль. Саундтрек моєї осені", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Melovin вперше в новій якості засвітився з коляскою:"батько приїхав".

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