Украинский исполнитель Melovin (Константин Бочаров), который недавно покинул шоу «Танцы со звездами», похвастался новыми достижениями, порадовав поклонников.

Как пишет Politeka.net, недавно Melovin выпустил совместную песню с молодой певицей SOWA. Их трек, по словам артиста, сумел завоевать сердца людей.

«За 6 недель наш с @sowa_singer #ТайныйЗнак: в ротации на 37 радиостанциях; нас слушают в 136 городах; зарубежные издания назвали нашу коллаборацию саундтреком осени. Первые места в хит-парадах французских радиостанций! До встречи в Париже?», - подписал фото артист.

В комментариях преданные поклонники оставили ему массу теплых слов. Подписчики буквально пищали от восторга от новой песни артиста.

«Волшебная песня. Влюблена в неё по уши, могу слушать на повторе весь день только её и каждый раз мурашечки», «Мэл, твоя музыка это что-то невероятное. Она окрыляет, мотивирует, даёт веру в себя», «Поздравляю, это все абсолютно заслуженно», «Влюблена в эту нежность и печаль. Саундтрек моей осени», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Melovin впервые в новом качестве засветился с коляской: "Отец приехал".

Еще Politeka писала, что Мelovin признался, что думает о Кухар: "После всех баталий...".

Также Politeka сообщала, что Melovin объявил о своем возвращении на танцевальное шоу, из которого вылетел: "Ждите…".