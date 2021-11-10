Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров), який нещодавно вилетів з шоу" Танці з зірками", відповів на вельми цікаві та особисті запитання фанатів.

Як відомо, не так давно молодий співак встиг побувати в ролі телеведучого "Світського життя" і взяв інтерв'ю у різних колег. Серед них була і Катерина Кухар-відома балерина і суддя танцювального шоу, яке пару днів тому покинув сам Меловін.

Відповідаючи на питання про те, з ким було проводити інтерв'ю найцікавіше, артист помітив, що йому була цікава сама Катерина:

"Так, з Катею Кухар було найцікавіше. На подив, після всіх баталій ... якби мене запитали, який десерт Катя Кухар, то я б сказав-безе! Вона дивовижна, талановита, тонка, ніжна і тендітна», - висловив свої думки артист.

Варто відзначити, що настільки позитивних і яскравих вражень не склалося у співака від спілкування з Ілоною Гвоздьової.

Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проекті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Melovin стоїть з келихом в руках поруч з коляскою, в якій знаходиться дитина.

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