Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который недавно вылетел из шоу "Танці з зірками", ответил на весьма интересные и личные вопросы фанатов.

Как известно, не так давно молодой певец успел побывать в роли телеведущего «Светской жизни» и взял интервью у разных коллег. Среди них была и Катерина Кухар – известная балерина и судья танцевального шоу, которое пару дней назад покинул сам Меловин.

Отвечая на вопрос о том, с кем было проводить интервью интереснее всего, артист подметил, что ему была интересна сама Катерина:

«Да, с Катей Кухар было интереснее всего. На удивление, после всех баталий… Если бы меня спросили, какой десерт Катя Кухар, то я бы сказал – безе! Она удивительная, талантливая, тонкая, нежная и хрупая», - выразил свои мысли артист.

Стоит отметить, что столь положительных и ярких впечатлений не сложилось у певца от общения с Илоной Гвоздевой.

Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Melovin стоит с бокалом в руках рядом с коляской, в которой находится ребенок.

Ранее сообщалось, Melovin показал вещь из-за которой проиграл в "Танцях з зірками": "Так вот что случилось..."

Также, дерзкий Melovin неожиданно заменил Осадчую в "Світському житті" и устроил "допрос" Кухар и Чмерковскому: "Отличный повод..."

Politeka рассказывала, вылетевший из "Танців з зірками" Melovin разбил сердца фанаток, показав свою пассию: "Ода любви"