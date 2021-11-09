Епатажний Виконавець Melovin (Костянтин Бочаров) заявив про своє повернення на паркет "Танців з зірками", і розповів, як це буде.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Melovin, який нещодавно покинув танцювальний проект, несподівано заявив про своє повернення на"Танці з зірками". У своїх Instagram-сторіс Костя відповів на запитання шанувальників, і серед іншого розповів про те, що планує повернутися на паркет. Більш того, артист заінтригував шанувальників презентацією свого нового хіта на танцювальному майданчику.

За словами Melovin, вона повернуться на паркет "Танців з зірками" в гала-концерті проекту, який, відповідно, відбудеться у фіналі танцювального шоу. Також виконавець заінтригував, що представить свій новий трек "Кіт і драма". "Чекайте", - заявив Костя.

Також в сторіс Бочаров показав кумедні кадри зі своїм котиком, схоже, назва пісні пов'язана саме з цією твариною.

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