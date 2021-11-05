Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров), який нещодавно вилетів з шоу" Танці з зірками", засвітився з коляскою.

Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проекті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Melovin стоїть з келихом в руках поруч з коляскою, в якій знаходиться дитина.

"Батько приїхав", - прокоментувала жінка за камерою.

У наступних сторіз мама малятка і відомий психотерапевт - Світлана Ісаєнко уточнила, що Melovin є духовним наставником.

"Духовний наставник прийняв свої повноваження", - підписала відео мама малятка.

"Сьогодні дуже знаменний день.

Народилася наша сім'я. Тепер справжня. У Маші з'явилися духовні наставники мама Юля і тато Melovin", - представила Світлана Ісаєнко.

Користувачі Мережі спочатку сплутали духовних наставників з хрещеними батьками дочки, проте в коментарях уточнили, що вони саме духовні наставники:

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