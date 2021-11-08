Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка взяла інтерв'ю у Світлани Лободи, отримала хвилю хейта.
Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою телеведучою. На своєму ютуб-каналі в шоу "Экзамен" вона взяла інтерв'ю у Світлани Лободи.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала момент з інтерв'ю зі Світланою Лободою.
"Світлана Лобода безумовно величезний артист, багато років не здає позиції номер один в країнах СНД…
Я дуже чекала, що Свєта перерве мовчання і прийме рішення дати велике і ґрунтовне інтерв'ю в Україні..Спершу подивіться цю розмову, а вже потім коментуйте!",- заявила Маша Єфросиніна.
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Користувачі Мережі залишили під цим відео коментарі, де завалили Машу Єфросиніну хейтом:
"Прикро, що ви взяли в цьому участь. Ідентичний сценарій з Ані Лорак, пісні українською, інтерв'ю, сльози",
"Маша, ви така класна у "дорослих дівчаток" , а в цьому інтерв'ю награність зашкалює😢 вираз обличчя, звичайно",
"Маша, це вже зашквар. Не варто було брати це інтерв'ю",
"Цікаво, Маша, що на це інтерв'ю скаже ваш друг Притула? І хто наступний буде в гостях? Може, давайте відразу Кіркорова?"
"Дуже шкода, Маша, дуже шкода",
"Так жахливо не відверто. Єдиний поганий іспит."
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