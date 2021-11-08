Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка взяла інтерв'ю у Світлани Лободи, отримала хвилю хейта.

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою телеведучою. На своєму ютуб-каналі в шоу "Экзамен" вона взяла інтерв'ю у Світлани Лободи.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала момент з інтерв'ю зі Світланою Лободою.

"Світлана Лобода безумовно величезний артист, багато років не здає позиції номер один в країнах СНД…



Я дуже чекала, що Свєта перерве мовчання і прийме рішення дати велике і ґрунтовне інтерв'ю в Україні..Спершу подивіться цю розмову, а вже потім коментуйте!",- заявила Маша Єфросиніна.

Користувачі Мережі залишили під цим відео коментарі, де завалили Машу Єфросиніну хейтом:

"Прикро, що ви взяли в цьому участь. Ідентичний сценарій з Ані Лорак, пісні українською, інтерв'ю, сльози",

"Маша, ви така класна у "дорослих дівчаток" , а в цьому інтерв'ю награність зашкалює😢 вираз обличчя, звичайно",

"Маша, це вже зашквар. Не варто було брати це інтерв'ю",

"Цікаво, Маша, що на це інтерв'ю скаже ваш друг Притула? І хто наступний буде в гостях? Може, давайте відразу Кіркорова?"

"Дуже шкода, Маша, дуже шкода",

"Так жахливо не відверто. Єдиний поганий іспит."

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