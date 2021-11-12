Екс-учасниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако повітряна гімнастка Ліза Крутікова повернулася на телебачення - дівчина засвітилася в шоу "Україна має талант".

Ліза вже давно займається повітряною гімнастикою, до "Холостяка" виступала на круїзних лайнерах. Отримавши відворот-поворот від Заливако, дівчина продовжила займатися улюбленою справою і вирішила спробувати свої сили на іншому проекті. Так Крутікова опинилася на "Україна має талант", де її здібності оцінили по достоїнству.

Судді Сергій Притула, Женя Кот і Ксенія Мішина, роззявивши роти, спостерігали за небезпечними трюками. Відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ліза в червоному купальнику звивалася на обручі під стелею без страховки. Коли вона відпустила руки, щоб "впасти" і в останній момент вхопилася за обруч, Притула аж скрикнув.

Українці бурхливо обговорюють виступ гімнастки:

"Все життя в тренуваннях🔥 💪"

"Це мега круто!❤❤❤Браво!!!🔥"

"Нереальна Ліза😍 🔥"

"Красуня, мурашки від виступу 🔥"

"Ліза, ти незвичайна у всіх сенсах і стільки сонечка всередині"

"Це неймовірно 🤩 🤩 🤩 🤩 велика молодець, заворожує🤩 😍"

"Праця реально пекельна, але вона просто вау... Найкраща!!!"

"Я так і не розглянула, там була сітка страхувальна натягнута? Це ж небезпечно - Ні, Ліза говорила, що виступає без страховки!"

Нагадаємо, Мішина вибрала своїх улюбленців на "Україна має талант", хто потрапив відразу у фінал: "ви прибульці?"

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