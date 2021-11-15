Известный украинский шоумен и судья шоу "Україна має талант" Сергей Притула обратился за советом в своем новом посте на странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 40-летний шоумент и юморист Сергей Притула, которого пригласили стали судьей нового сезона проекта "Україна має талант", многим известен, как ведущий развлекательного шоу "Кто сверху?", в котором снимается уже 10 сезонов подряд.

В Новом посте на своей странице в Инстаграм она показал селфи, сделанное в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

«Ну и? Что посоветуете еще здесь посмотреть, кроме места связанного с роковыми выстрелами, с которых началась Первая мировая?» - обратился он к фолловерам.

Как известно, 28 июня 1914 года в Сараево убили эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жену герцогиню Софию Гогенберг. Убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Отметим, в комментариях к посту Притула признался, что приехал в Сараево поддержать сборную Украины по футболу на решающий матч квалификации ЧМ-2022.

Напомним, судья "Україна має талант" Притула публично подшутил над Русланой: "Давайте договоримся сразу..."

Как сообщала Politeka, маленькая красотка заставила Руслану, Мишину и Притулу покрыться мурашками на "Україна має талант": "Самый опасный трюк"

Также Politeka писала, что Притула назвал главное преимущество Melovin'a: "Тина Кароль и Океан Эльзы кусают себе локти"