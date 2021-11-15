Переможець п'ятого сезону шоу "МайстерШеф", ресторатор і блогер Євген Клопотенко, який популяризує українську кухню, розповів історію, яка дуже надихає.
Як пише Politeka.net, Клопотенко поділився історією на своїй сторінці в Instagram. Цього разу він говорив не про кулінарію, але від того розповідь не стала менш цікавою.
«Ось вам надихаюча розповідь перед сном. Коли я був у своїх гастрономічних дослідженнях на Поліссі, то випадково натрапив на одну історію. Село Мостове, звичайна школа. Вона мала всі шанси закритися. Але люди, які там працюють - герої. Вони своїми силами роблять ремонт, вчителі хочуть вчити дітей, діти хочуть ходити до школи. З такими людьми в України є майбутнє», - переконаний ресторатор.
Євген Клопотенко підкреслив, що потрібно вірити в те, що робиш, тоді вдасться досягти багато чого.
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«І тепер, коли мені хтось буде казати, що українці ліниві і пасивні, я буду розповідати їм про школу у селі Мостовому. Бо вона тримається на бажанні тих, кому вона потрібна. Прекрасний приклад того, що можливо все. Просто треба вірити у те, що робиш. І тоді ти - всесильний», - підсумував Клопотенко.
Зазначимо пост Клопотенка не залишив байдужою і головну героїню шоу "Холостячка-2", співачку Злату Огнєвіч.
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