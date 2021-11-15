Победитель пятого сезона шоу "МастерШеф", ресторатор и блогер Евгений Клопотенко, который популяризирует украинскую кухню, рассказал историю, которая очень вдохновляет.

Как пишет Politeka.net, Клопотенко поделился историей на своей странице в Instagram. На этот раз он говорил не о кулинарии, но оттого рассказ не стал менее интересным.

"Вот вам вдохновляющий рассказ перед сном. Когда я был в своих гастрономических исследованиях на Полесье, то случайно наткнулся на одну историю. Село мостовое, обычная школа. Она имела все шансы закрыться. Но люди, которые там работают-герои. Они своими силами делают ремонт, учителя хотят учить детей, дети хотят ходить в школу. С такими людьми у Украины есть будущее", - убежден ресторатор.

Евгений Клопотенко подчеркнул, что нужно верить в то, что делаешь, тогда удастся достичь многого.

"И теперь, когда мне кто-то будет говорить, что украинцы ленивы и пассивны, я буду рассказывать им о школе в селе мостовом. Потому что она держится на желании тех, кому она нужна. Прекрасный пример того, что возможно все. Просто надо верить в то, что делаешь. И тогда ты - всесильный», - подытожил Клопотенко.

Отметим пост Клопотенка не оставил равнодушной и главную героиню шоу "Холостячка-2", певицу Злату Огневич.

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