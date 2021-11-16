Співачка Слава Камінська відкрито висловила всі свої претензії після скандальної витівки колишньої колеги по дуету "НеАнгели" Вікторії Сміюхи.

Скандал між двома співачками, які до цього року виступали разом, набирає обертів. Як повідомляла Politeka.net, напередодні Сміюха оригінально поставила крапку в історії з "НеАнгелами", показово розрізавши на камеру торт з фото Камінської.

Слава відразу назвала цю витівку поганим піар-ходом, а тепер вирішила прокоментувати своє ставлення до віку в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

"Піарниця звичайно молодець) (не моя, бо моя БОГИНЯ і я це зрозуміла в черговий раз) потрібно віддати належне їм обом (моя просто промовчала, але насварила мене за мою слабкість), а працівник іншого підприємства не покладаючи рук і репутації боров і поборов всіх. Хайп був, навіть я напружилася, але * * * (навіщо)?",- написала Камінська.

Вона додала, що незабаром планує випустити альбом і припустила, що Смеюха також може готуватися до якогось релізу. В такому випадку Камінська планує підтримати колегу, незважаючи на її витівку.

"Підтримаю. Від чистого серця або вже шлунка. Тортом", - пожартувала Слава.

А ось кондитера, який створив той самий торт з її обличчям, співачка рознесла в пух і прах.

"Кондитер нехай застрелиться. Можна було торт поБагатше? За 15 років хіба я не заслужила кренделя ці не ліпити поруч з Моїм святим ликом? Хоча виною всьому можуть бути спонсори ну або смаки у всіх різні (після корони особливо)", - підсумувала Слава.

Відзначимо, що дует «НеАнгели» розпався в березні цього року, після чого Камінська і Сміюха оголосили, що планують виступати сольно.

Нагадаємо, новий скандал спалахнув між екс-солітками "НеАнгелів", Камінська не стрималася.

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