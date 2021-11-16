Певица Слава Каминская открыто высказала все свои претензии после скандальной выходки бывшей коллеги по дуэту «НеАнгелы» Виктории Смеюхи.

Скандал между двумя певицами, которые до этого года выступали вместе, набирает обороты. Как сообщала Politeka.net, накануне Смеюха оригинально поставила точку в истории с «НеАнгелами», показательно разрезав на камеру торт с фото Каминской.

Слава сразу назвала эту выходку плохим пиар-ходом, а теперь решила прокомментировать свое отношение к Вике в новом посте на своей странице в Инстаграм.

«Пиарщица конечно молодец) (не моя, ибо моя БОГИНЯ и я это поняла в очередной раз) нужно отдать должное им обеим (моя просто промолчала, но наругала меня за мою слабость), а работник другого предприятия не покладая рук и репутации борол и поборол всех. Хайп был, даже я напряглась, но ***(зачем)?», - написала Каминская.

Она добавила, что в скором времени планирует выпустить альбом и предположила, что Смеюха также может готовиться к какому-то релизу. В таком случае Каминская планирует поддержать коллегу, несмотря на ее выходку.

«Поддержу. От чистого сердца или уже желудка. Тортом», - пошутила Слава.

А вот кондитера, который создал тот самый торт с ее лицом, певица разнесла в пух и прах.

«Кондитер пусть застрелится. Можно было торт поБагаче? За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные ( после короны особенно)», - подытожила Слава.

Отметим, что дуэт «НеАнгелы» распался в марте этого года, после чего Каминская и Смеюха объявили, что планируют выступать сольно.

Напомним, новый скандал вспыхнул между экс-солитками "НеАнгелов", Каминская не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Вика из "НеАнгелов" устроила "поножовщину" Славе Каминской.

Также Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" травмировалась на съемках, понадобилась помощь.