Певица Слава Каминская, бывшая участница дуэта "НеАнгелы", отреагировала на неожиданный поступок другой экс-солистки коллектива певицы Виктории Смеюхи.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха после распада группы "НеАнгелы" начали сольные карьеры.

На своей странице в соцсети Смеюха сегодня показала видео, как она разрезает ножом огромный красивый торт с портретом Каминской. Певица рассказала, что такой сюрприз ей преподнесли поклонники.

Отметим, Слава быстро отреагировала на такой поступок Виктории. Действия коллеги она восприняла очень остро.

«Мне казалось, что история группы Неангелы - это был красивый роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор и он - совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников», - написала Каминская.

«Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это её «спасибо» команде, которая так много для неё сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, Ваша Слава ❤» - написала певица.

Также Каминская посоветовала Смеюхе уволить пиарщицу.

«Хайпа навела, но в плюс ли он?» - обратилась певица к коллеге.

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