Відома українська ведуча Катя Осадча вразила незвичайним образом, який вибрала для заходу, присвяченого моді.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами в сторіз свого Instagram. Напередодні Осадча відвідала премію Best Fashion Awards. Для виходу в світ вона вибрала ефектний наряд, адже захід був пов'язаний зі стилем і модою, і на ньому були присутні багато дизайнерів.

Так, Катя з'явилася на червоній доріжці в чорному брючному костюмі, під яким можна було помітити блискучу блузку. На перший погляд наряд виглядав досить звичайним, проте костюм виявився з сюрпризом: його головна родзинка ховалася на спині ведучої.

Піджак Осадчої ззаду прикрашав величезний чорний бант, стрічки якого звисали до самої підлоги. Виглядав такий аксесуар вкрай незвично.

Крім того, Осадча не змогла обійтися без аксесуара для голови – на цей раз він виглядав як стилізований тюрбан з блискучими стразами.

На заході також були присутні багато відомих українських дизайнерів і моделей. Серед них були Андре Тан, Катя Сільченко, Поліна Неня, Наталія Гоцій, Лілія Літковська та інші.

Додамо, що цього літа Осадча стала мамою втретє. Тепер вони з Юрієм Горбуновим виховують двох маленьких синів, в той час як її старший син від попереднього шлюбу давно живе окремо. Втім, поповнення в родині не заважає роботі ведучої.

Нагадаємо, розпатлана Осадча в піжамі і без макіяжу звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.