Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото. На кадрах Катя Осадчая в белых брюках и бежевой блузке с завязками на шее позирует на камеру. Также свой образ она подчеркнула оранжевым пиджаком, который отлично сочитается с желтыми деревьями.

"Стояла и слушала...осень", - подписала фото Катя Осадчая.

Поклонники телеведущей оставили для неё множество приятных комментариев под фото: "Ух, и когда Вы все успеваете?!", "Невероятные фото", "И ветер ей ласкал волосы...", "Какая вы красавица", "Любуюсь вами", "Атмосферные фото", "Волшебная", "Женщина с изумительным чувством вкуса!", "Вы такая женственная".

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