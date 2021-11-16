Известная украинская ведущая Катя Осадчая впечатлила необычным образом, который выбрала для мероприятия, посвященного моде.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами в Сториз своего Инстаграм. Накануне Осадчая посетила премию Best Fashion Awards. Для выхода в свет она выбрала эффектный наряд, ведь мероприятие было связано со стилем и модой, и на нем присутствовали многие дизайнеры.

Так, Катя появилась на красной дорожке в черном брючном костюме, под которым можно было заметить сверкающую блузку. На первый взгляд наряд выглядел довольно обычным, однако костюм оказался с сюрпризом: его главная изюминка скрывалась на спине ведущей.

Пиджак Осадчей сзади украшал огромный черный бант, ленты которого свисали до самого пола. Выглядел такой аксессуар крайне необычно.

Кроме того, Осадчая не смогла обойтись без аксессуара для головы – на этот раз он выглядел как стилизованный тюрбан со сверкающими стразами.

На мероприятии также присутствовали многие известные украинские дизайнеры и модели. Среди них были Андре Тан, Катя Сильченко, Полина Неня, Наталья Гоций, Лилия Литковская и другие.

Добавим, что этим летом Осадчая стала мамой в третий раз. Теперь они с Юрием Горбуновым воспитывают двух маленьких сыновей, в то время как ее старший сын от предыдущего брака давно живет отдельно. Впрочем, пополнение в семье не мешает работе ведущей.

Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.