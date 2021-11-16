Известная украинская ведущая Катя Осадчая впечатлила необычным образом, который выбрала для мероприятия, посвященного моде.
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами в Сториз своего Инстаграм. Накануне Осадчая посетила премию Best Fashion Awards. Для выхода в свет она выбрала эффектный наряд, ведь мероприятие было связано со стилем и модой, и на нем присутствовали многие дизайнеры.
Так, Катя появилась на красной дорожке в черном брючном костюме, под которым можно было заметить сверкающую блузку. На первый взгляд наряд выглядел довольно обычным, однако костюм оказался с сюрпризом: его главная изюминка скрывалась на спине ведущей.
Пиджак Осадчей сзади украшал огромный черный бант, ленты которого свисали до самого пола. Выглядел такой аксессуар крайне необычно.
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Кроме того, Осадчая не смогла обойтись без аксессуара для головы – на этот раз он выглядел как стилизованный тюрбан со сверкающими стразами.
На мероприятии также присутствовали многие известные украинские дизайнеры и модели. Среди них были Андре Тан, Катя Сильченко, Полина Неня, Наталья Гоций, Лилия Литковская и другие.
Добавим, что этим летом Осадчая стала мамой в третий раз. Теперь они с Юрием Горбуновым воспитывают двух маленьких сыновей, в то время как ее старший сын от предыдущего брака давно живет отдельно. Впрочем, пополнение в семье не мешает работе ведущей.
Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.