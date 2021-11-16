Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха пояснила, чому зважилася на скандальний перфоманс із зображенням своєї колеги Слави Камінської.

Співачка, яка тепер виступає сольно, в коментарі "КП в Україні" заявила, що більше не збирається замовчувати правду про свої стосунки з колишньою колегою.

"Я самодостатня артистка і я більше не буду мовчати! Якщо Слава буде порушувати мої кордони, то буде отримувати відповідь", - сказала Сміюха.

Вона зізналася, що могла б і не знімати оброблення торта із зображенням Камінської на камеру, проте люди, які їй його подарували, цього хотіли.

Віка додала, що ставиться до життя з гумором і не любить сприймати все всерйоз, тим самим натякнувши на те, що її вчинок теж не слід розглядати в такому ключі.

Нагадаємо, що Сміюха і Камінська виступали в дуеті «НеАнгели» з 2006 року, проте раніше цього року колектив розпався, після чого артистки почали сольні кар'єри.

Напередодні Віка привернула увагу шанувальників постом в Instagram, в якому з задоволеним обличчям розрізала торт із зображенням слави, заявивши, що вирішила «спробувати Славу на смак». Камінська відреагувала на дії колишньої колеги, розкритикувавши її за «вульгарність».

Нагадаємо, Камінська жорстко відреагувала на вчинок Сміюхи, ворожнеча "НеАнгелів" набирає обертів.

Як повідомляла Politeka, новий скандал розгорівся між екс-солітками "НеАнгелів", Камінська не стрималася.

Також Politeka писала, що Віка з "НеАнгелів" влаштувала "різанину" славі Камінській.