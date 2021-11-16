Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха объяснила, почему решилась на скандальный перфоманс с изображением своей коллеги Славы Каминской.
Певица, которая теперь выступает сольно, в комментарии «КП в Украине» заявила, что больше не собирается замалчивать правду о своих отношениях с бывшей коллегой.
«Я самодостаточная артистка и я больше не буду молчать! Если Слава будет нарушать мои границы, то будет получать ответ», - сказала Смеюха.
Она призналась, что могла бы и не снимать разделывание торта с изображением Каминской на камеру, однако люди, которые ей его подарили, этого хотели.
Вика добавила, что относится к жизни с юмором и не любит воспринимать все всерьез, тем самым намекнув на то, что ее поступок тоже не следует рассматривать в таком ключе.
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Напомним, что Смеюха и Каминская выступали в дуэте «НеАнгелы» с 2006 года, однако ранее в этом году коллектив распался, после чего артистки начали сольные карьеры.
Накануне Вика привлекла внимание поклонников постом в Инстаграм, в котором с довольным лицом разрезала торт с изображением Славы, заявив, что решила «попробовать Славу на вкус». Каминская отреагировала на действия бывшей коллеги, раскритиковав ее за «пошлость».
Напомним, Каминская жестко отреагировала на поступок Смеюхи, вражда "НеАнгелов" набирает обороты.
Как сообщала Politeka, новый скандал разгорелся между экс-солитками "НеАнгелов", Каминская не сдержалась.
Также Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" устроила "поножовщину" Славе Каминской.