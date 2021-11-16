Артист показав, як добре провів час

Український співак Арсен Мірзоян показав рідкісні кадри своїх розваг з молодшою донькою від колеги, Тоні Матвієнко, Ніною - дівчинці зараз п'ять років.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на шоу "Голос країни" в 2011 році, передає Politeka.net. У пари виникли почуття, а артисту належала серйозна розмова з дружиною, адже на той момент він перебував у шлюбі. У попередньому шлюбі в артиста залишилося двоє синів Влад та Артем.

15 січня 2016 року Антоніна Матвієнко народила Арсену дочку Ніну. На той момент пара ще не перебувала в офіційному шлюбі, а одружилася лише в 2017 році.

Після розлучення з екс-дружиною, на Тоню і Арсена вилилося чимало критики. Зараз артист намагається не особливо присвячувати в особисті справи публіку, і не так часто, як хотілося б шанувальникам, показує кадри відпочинку з сім'єю.

У нових сторіс в Instagram Мірзоян похвалився розвагами з Ніною.

Артист привів дівчинку в розважальний центр, де вона прокотилася на атракціоні, пограла в гру і поїла з батьком піцу.

"Ну, як можна пройти повз?", "Тому що, жетонів було два", "і одна піца", - написав співак.

Зазначимо, після цього артист полетів до рідного міста - Запоріжжя, про що також повідомив у мережі.

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