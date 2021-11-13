Известный украинский певец и муж исполнительницы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян в своем Instagram показал поклонникам фотографии с тренировки.

Как пишет Politeka.net, 43-летний украинский певец армянского происхождения, автор песен и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян, который принимал участие в вокальном проекте "Голос країни", построил успешную сольную карьеру. На шоу Мирзоян познакомился с дочерью легендарной певицы Нины Матвиенко Тоней. В 2017 пара поженилась.

Мирзоян активно ведет свою страницу в Instagram, где публикует различный контент. На этот раз певец поделился серией фото с тренировки и похвастался своими достижениями. Так, певец пробежал почти восемь километров за 47 минут.

"Бег за чемпионом! Знакомились с трассой :)", - написал Арсен и поблагодарил за тренировку.

"Площадка @ocr_character – топовое место для тренировки", " и ждем на старте 11 декабря!🥳", "Замечательно пробежались 🏃👍🔥", - написали в сети поклонники исполнителя.

Ранее Politeka писала, что Тоня Матвиенко, родившая в 17 лет, рассказала, какие они с Мирзояном родители: "меня не хвалили".

Напомним, что дочь Матвиенко и Мирзояна пошла по стопам звездных родителей, кадры: "Замутили мы с Нинухой дуэт!".

A еще Politeka сообщала, что Нина Матвиенко честно рассказала, почему приняла в штыки Мирзояна: "Я не хотела этого брака".