Легендарна українська співачка і Ніна Матвієнко чесно розповіла, що була проти шлюбу своєї дочки Тоні з Арсеном Мірзояном.

Як повідомляє Politeka.net, у відвертому інтерв'ю в програмі "Позаочі", Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, як перешкоджала відносинам дочки Антоніни з розлученим Арсеном Мірзояном. Так, за словами співачки, вона довгий час була проти цього шлюбу, але з часом змінила свою думку і тепер добре ставиться до зятя.

Ніна Митрофанівна зізналася, що хотіла поставити крапку у відносинах Тоні і Арсена так що їй доводилося обманювати дочку. Так, серед іншого артистка чи не надиктовувала дочки смс-повідомлення, які та повинна була відправляти кавалеру, щоб відшити його. "Я не хотіла цього шлюбу. Тому я так робила, щоб вона так написала, щоб він не їхав сюди", - зізнається Матвієнко.

Вона також зазначила, що в основному причиною такого ставлення до Мірзояна було те, що у нього в минулому шлюбі залишилося двоє дітей, а також тому що він не викликав довіри у майбутньої тещі. "Арсен з Тонею два таких антиподи, я не знаю, як вони побралися", - додала Ніна Матвієнко.

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