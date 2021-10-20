Тоня Матвиенко рассказала, как ее мать, легендарная украинская певица Нина Матвиенко, отреагировала на ее подростковую беременность от 23-летнего мужчины.

Знаменитость поделилась подробностями своих отношений с матерью в прошлом в программе «ЖВЛ». В частности, Тоня рассказала об испытании, которое перенесла их семья. Как известно, своего первого ребенка исполнительница родила очень рано – еще в возрасте 16 лет. Тогда Тоня забеременела от 23-летнего парня, с которым встречалась на тот момент.

Изначально девушка рассказала о будущем ребенке только своей двоюродной сестре. Уже вместе с ней Тоня раскрыла правду и своей матери, но только на втором месяце беременности. Впрочем, Нина Матвиенко отреагировала на эту новость исключительно положительно.

«Она обрадовалась так. Она нормально эту информацию восприняла», - вспоминает Тоня.

По ее словам, тогда мать не подвергала ее никакому стрессу или унижениям.

Матвиенко-младшая родила дочь Ульяну, вышла замуж за своего парня и переехала к нему. Однако, их брак распался спустя 10 лет, и исполнительница вместе с дочкой вернулась в дом своей звездной матери. Тоня подчеркнула, что очень благодарна маме за то, что та не была против ее возвращения.

«Я тяжело проявляю свою любовь к маме. Не могу сказать ей об этом и обнять. Когда вернулась, сказала, что я отсюда никуда не денусь от мамы. Вот так и живем до сих пор», - рассказала певица.

Уже в 2011 году она познакомилась со своим нынешним супругом, певцом Арсеном Мирзояном. У них родилась еще одна дочь, которую пара назвала Ниной.

Напомним, зять Матвиенко Мирзоян лишился шевелюры, превратившись в брутального мачо.

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, какой экзотикой балует звездную тещу.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян в ярких плавках устроил октябрьское купание в Черном море.