Украинский артист Арсен Мирзоян, муж Тони Матвиенко, показал, как сильно соскучился за морем, добравшись до Черноморска.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзроян начал свою карьеру с групп "Арс" и "Тотем", который через несколько реформ стал в группой "Бабурка". В 2011 году артист попробовал свои силы на шоу "Голос країни", где занял четвертое место в финале. Арсен женился на певицей Тоне Матвиенко, с которой воспитывает совместную дочь. Сейчас супруга отдыхает на экзотическом острове Мадейре, который находится в 500 км от западного побережья Африки.

А Мирзоян решил показать, как он добрался до моря, отправившись в Черноморск. В сторис Инстаграм Арсен показал, как забежал в воду, оставаясь в одних плавках.

"Когда очень соскучился по морю :)", - написал Мирзоян.

На втором фото Арсен уже вышел из моря и вытирался полотенцем.

"Будьте здоровы", - написал Мирзоян под вторым фото и добавил, что сейчас на улице 12 градусов тепла.

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