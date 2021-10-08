Певица с дочерью выглядят на все сто

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян, муж участницы "Голос країни" Тони Матвиенко, показал свою супругу вместе с дочерью, которые сейчас находятся не рядом с ним.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко является участницей еще первого "Голоса країни", где смогла пройти "слепые" прослушивания только со второго раза. У певицы есть есть дочь Уляна от первых отношений, а в 2016 году исполнительница родила вторую дочь от Арсена Мирзояна, которую назвала Ниной. Пара жила в гражданском браке, а через год решила узаконить отношения. Сейчас Тоня отправилась с младшей дочерью отдыхать на Мадейру, остров в 500 км западного побережья Африки.

Арсен у себя на страничке в Инстаграм решил показать снимок супруги и дочери. Звезда сидела в платье, а образ дополнила яркими кроссовками. Рядом стояла дочь в шортиках и толстовке. Мама с малышкой были у памятника Черчиллю.

"На его месте должен быть я. Тоня, люблю, скучаю, работаю, жду", - написал Мирзоян.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Две красотки", "Но Уинстон не шарит фоткать".

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