Украинский исполнитель Арсен Мирзоян, Заслуженный артист Украины, а также муж Тони Матвиенко показал, как готовит экзотическое блюдо

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян стал популярным артистом. начав свой путь с "Х-Фактора". Там он познакомился с Тоней Матвиенко, дочерью певицы Нины Матвиенко, на которой впоследствии женился. Не забывает Арсен и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.

На новых фото Арсен показал, как занялся готовкой интересного блюда. Мирзоян решил приготовить осьминога, с которым ему помогли разобраться испанские друзья. Мастер-класс проходил под открытым небом, а певец показал все этапы приготовления блюда.

"Осьминог жареный.

Мастер-класс от испанских друзей", - написал артист под фотографиями, которые опубликовал у себя на страничке в Инстаграм.

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