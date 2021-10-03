Украинский исполнитель Арсен Мирзоян, Заслуженный артист Украины, а также муж Тони Матвиенко показал, как готовит экзотическое блюдо
Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян стал популярным артистом. начав свой путь с "Х-Фактора". Там он познакомился с Тоней Матвиенко, дочерью певицы Нины Матвиенко, на которой впоследствии женился. Не забывает Арсен и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.
На новых фото Арсен показал, как занялся готовкой интересного блюда. Мирзоян решил приготовить осьминога, с которым ему помогли разобраться испанские друзья. Мастер-класс проходил под открытым небом, а певец показал все этапы приготовления блюда.
"Осьминог жареный.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Трагически закончилась жизнь известного актера-красавца: «Судьба так жестоко обошлась с ним»
Андре Тан решился на новые откровения о болезни, разводе и кто ему помог: "Не хотелось жить"
Эктор Хименес-Браво объявил, какая девушка станет его женой: "Сто процентов…"
Мастер-класс от испанских друзей", - написал артист под фотографиями, которые опубликовал у себя на страничке в Инстаграм.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян распустил седые волосы, вызвав переполох в сети
А еще Politeka сообщала, что полностью поседевший муж Тони Матвиенко Мирзоян всколыхнул украинцев новым фото
Также Politeka писала, что жену Мирзояна Тоню Матвиенко в бирюзовом платье заподозрили в беременности