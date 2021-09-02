В программе Сергея Дойко «Личность» певец, заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян размышлял о необходимости профильного образования, в частности для музыкального творчества. По его мнению, настоящие знания дают опыт и практика.

По мнению артиста, профильное образование не является обязательным элементом профессионализма или успеха в той или иной сфере, более важную роль имеет опыт. Это, отмечает он, касается не только музыки или иной творческой профессии.

«Когда я пришел на комбинат «Запорожсталь», я вам честно скажу – образование металлурга никак на заводе не нужно», - заявил Мирзоян, который много лет строил карьеру инженера и был мастером участка.

Артист рассказал, что обычно люди приходят в профессию с определенным базовым уровнем знаний, общим развитием, а в процессе освоения профессии уже видят конкретные проблемы на практике собственными глазами и решают их собственноручно.

«Тот опыт снаружи — это и есть образование. Только у тебя есть база какая-то из института, а настоящее образование начинается на практике. В музыке так же. Если бы у меня было музыкальное образование, я бы может раньше начал заниматься музыкой, может выбрал бы не то направление музыки – не знаю, как бы оно сложилось», - говорит Мирзоян.

Музыкант добавил, что первые два альбома были творческими экспериментами, а грамоту он черпает у тех, кто уже ею владеет и готов поделиться и что-то подсказать.

Как сообщала Politeka Мирзоян поделился впечатлениями после концерта во Львове.

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