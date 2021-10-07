Украинская певица Антонина Матвиенко, дочь легендарной исполнительницы Нины Матвиенко, улетела на отдых на остров Мадейра, откуда делится с поклонниками публикациями.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Антонина Матвиенко, дочь известной певицы Нины Матвиенко, уже несколько лет замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном. Пара воспитывает общую дочь Нину, которую назвали в честь мамы Тони Матвиенко.

В своем Instagram певица Тоня Матвиенко, которая впервые засветилась на шоу "Голос країни", часто радует поклонников фотографиями и видео. На этот раз певица показала кадры с отдыха на португальском острове Мадейра, куда улетела без Мирзояна с дочерью Ниной.

Матвиенко опубликовала фотографию в купальнике, которого на фото не видно, и солнцезащитных очках. В руках певица держала разрезанную папаю.

"Папайя 🧡 @igor_feeria спасибо за рай", - поблагодарила Матвиенко туроператору Игорю Захаренко.

Поклонники оценили публикацию и написали комментарии.

"Крутая фотка😍🔥❤️", "Красавица😍❤️", "Да, очень вкусный плод, а само растение называют дынное дерево. Оно на пальму похоже", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян попал в переплет на "Співають всі" за песню Каменских: "Не позорь жену".

Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян занялся приготовлением морского "чудовища", фото: "Жареный...".

A еще Politeka сообщала, что возмущенная Матвиенко поставила на место "друга" Тины Кароль на Співають всі: "Это неправда!".