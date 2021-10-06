Відома співачка і народна артистка України Ніна Матвієнко на шоу "Співають всі" вразила своїм щедрим вчинком по відношенню до колеги.

Як передає Politeka.net, нещодавно відбулася прем'єра шоу "Співають всі". Суть шоу - змусити зоряну сотню співати разом з учасником. Одними з суддів стали народна артистка України Ніна Матвієнко і початківець-артист Welboy, який став вже дуже популярним.

Так, цього разу на сторінці шоу "Співають всі" опублікували нове відео. Це момент зі зйомок шоу, де сидить Ніна Матвієнко і молодий співак Wellboy (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони згадують слова пісні, а після цього Ніна Матвієнко пригощає його солодким.

"Ой, спасибі вам. Я так думав, чи дасте ви мені цю солодушку чи ні. Спасибі", - подякував виконавець народній артистці.

"В наш словник на одне слово більший 😁 Ніна Матвієнко і WELLBOY - ви прекрасні", - прокоментували на сторінці шоу "Співають всі".

Шанувальники шоу залишили безліч приємних коментарів: "Ну такі забавні", "Сама безпосередність", "Обожнюю проєкт 🔥 спасибі всім за труди в створенні такого яскравого шоу!!! З любов'ю з Америки", "Як це мило!".

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