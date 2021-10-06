Победительница третьего сезона шоу "Голос країни" Анна Ходоровская пришла на "Співають всі".

Как пишет Politeka.net в 2013 году победу в третьем сезоне шоу "Голос країни" получила тогда еще 19-летняя "воспитанница" Александра Пономарева Анна Ходоровская.

После проекта девушка не записала альбом, в основном давала сольные кавер-концерты и играла в мюзиклах.

Недавно девушка решила вернуться на телеэкраны и пришла на шоу "Співають всі" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Я очень хочу признания людей. Оно мне необходимо", - сказала Анна.

Так, 27-летняя Ходоровская исполнила песню одной из судей шоу Таяны "Фантастична жінка". Как результат, победительница "Голосу країни" получила 87 баллов, что не позволило ей попасть в финал.

"Я в восторге от Вас и от Вашего исполнения, но я специально не встала, для того чтобы сказать Вам: "Не ходите больше на вокальные шоу, потому что вы уже звезда. Понимаете? Пока вы здесь, сцены для вас закрыты. Пожалуйста, пойте свой собственный материал, свои собственные песни, потому что вы так и остаться одной из...", - сказала певица Монро.

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