Цікавий фрагмент шоу "Співають всі" з Арсеном Мірзояном, його дружиною Тонею Матвієнко та ведучим Володимиром Остапчуком злили в Мережу

На офіційній сторінці проекту в Instagram вирішили підігріти народ, показавши шматочок майбутнього випуску "Співають всі", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Остапчук "вліз" у сімейні стосунки Мірзояна і Матвієнко, помітивши, як співак натхненно танцював під час виступу однієї з учасниць, що переспівала пісню Насті Каменських.

"Зараз під час пісні я помітив, що назріває сімейний скандал у родині Мірзояна і Матвієнко, - заявив Остапчук, висміявши співака перед дружиною, - Арсен танцював, а Тоня, знаєте, як буває на весіллі, чоловікові: "Коля, сядь! Не ганьби дружину!"

Арсен тут же став виправдовуватися: "Коротше, мені зайшло, я повірив... (в щирість учасниці, - ред.)".

Публіка оцінила гумор, а деякі встигли навіть прокоментувати: "О пісня хороша, NK - Попа як у Кім. Будь-якому мужику ця пісня зайде або хлопцеві".

Нагадаємо, і у Мірзояна, і у Матвієнко це вже другий шлюб. Парочка розписалася в 2017-му році, встигнувши обзавестися спільною дитиною Ніною (дівчинку назвали на честь знаменитої бабусі - народної артистки Ніни Матвієнко).

Нагадаємо, що Мірзоян здивував видом посеред пустелі.

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